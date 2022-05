“RETROUVER LE CHEMIN” À CINÉJADE Saint-Brevin-les-Pins, 24 mai 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

“RETROUVER LE CHEMIN” À CINÉJADE Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins

2022-05-24 20:45:00 – 2022-05-24 Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Avant-première du documentaire en présence du réalisateur, Laurent Granier.

Et si on avait tous une bonne raison de partir marcher sur le Chemin de Compostelle ?

11 mai 2020 – Le Puy-En-Velay

Fin du premier confinement lié à l’épidémie de COVID-19.

Comme pour beaucoup, le confinement a bouleversé la vie de Laurent.

Son couple n’a pas survécu. Il a perdu son travail. Il a attrapé le Covid.

Il prend la décision de repartir seul sur le chemin de Compostelle, après l’avoir fait deux ans plutôt avec sa femme et ses enfants.

Sans but bien précis, avec seulement toute la confiance qu’il lui accorde, Laurent s’en remet au chemin.

Laurent Granier est un auteur-réalisateur et un scénariste de bandes dessinées.

Il fait partager ses aventures à traversdes films documentaires, des livres illustrés, des films documentaires, des articles de presse, des expositions, des conférences, des bandes dessinées et des émissions de radio.”Retrouver le Chemin” est son premier long-métrage

pour le cinéma.

Cette séance est au tarif habituel.

