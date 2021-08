Saint-Cybard Conseil départemental de la Charente Charente, Saint-Cybard Retrouve moi à l’Hôtel (du Département) ! Conseil départemental de la Charente Saint-Cybard Catégories d’évènement: Charente

### À l’occasion du 230e anniversaire du Département, le public est invité à découvrir ou redécouvrir l’Hôtel du Département. Un lieu où s’exerce un pouvoir politique incarné par une assemblée d’élus territoriaux et qui abrite de nombreuses directions et services opérationnels. Cet événement organisé sur deux jours s’articulera autour de 3 propositions : • une exposition revenant sur la création des Départements, les grandes étapes de la décentralisation et l’histoire de l’Hôtel du Département, • une visite de l’édifice et de certaines de ses dépendances situées à proximité, animée par l’intervention de comédiens qui incarneront des personnalités publiques charentaises impliquées dans la vie politique départementale, • une projection de 3 films de 10 minutes (diffusés en boucle) dans lesquels 2 ou 3 historiens reviennent sur l’histoire du département en s’appuyant sur une sélection de documents d’archives, également présentés dans les 3 films.

Gratuit. Entrée libre pour l’exposition et réservation obligatoire pour les visites théâtralisées.

À l'occasion du 230e anniversaire du Département, le public est invité à découvrir ou redécouvrir l'Hôtel du Département. Conseil départemental de la Charente 31, boulevard Emile Roux 16000 Angoulême Saint-Cybard L'Houmeau Charente

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:00:00

