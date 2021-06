Retrouvailles bucoliques Saint-Christoly-de-Blaye, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Christoly-de-Blaye.

Retrouvailles bucoliques 2021-06-26 – 2021-06-27

Saint-Christoly-de-Blaye Gironde Saint-Christoly-de-Blaye

Retrouvailles bucoliques

A l’ombre d’un arbre, petites formes, poèmes, chansons, théâtre ne dépassant pas 15/20 minutes se succèderont et se répèteront en cinq Z.U.T (zone d’utopie temporaire) dans le parc pour des moments essentiels.

Samedi 26 juin à partir de 15h, contes, poèmes, chansons, fragments de théâtre, conférence potagère.

A 17h on se retrouve pour un spectacles jeune public « Jardin bonheur » avec Calli, la jardinière clownette. Nous pourrons continuer ainsi jusqu’à 19h…

Dimanche 27 juin à partir de 10h, contes, poèmes, chansons, fragments de théâtre. A 11h on se retrouve pour un moment tout public « les montreurs de marionnettes » avec la Cie Regards de 2 mains.

Pour déjeuner, une « auberge espagnole », un repas-partage où public et artistes apportent ce qu’ils aiment. Les interventions artistiques se poursuivront jusqu’à 18h.

cie théâtre épicé

dernière mise à jour : 2021-06-19 par