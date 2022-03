Retrouvaille en musique ! / Animations Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery VOISINS-LE-BX Catégorie d’évènement: VOISINS-LE-BX

Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery, le jeudi 24 mars à 10:15

Ateliers de plantation, contes en musique et jeux vous attendent au Parc Eugène Fleuré. _Animés par les bibliothécaires et les assistantes maternelles_ **En partenariat avec le service Petite enfance de la ville de Voisins-le-Bretonneux.** _Réservé aux structures Petite enfance_

Dans le cadre de la “Semaine Nationale de la Petite Enfance”, la médiathèque vous propose différents rendez-vous pour les tout-petits. Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery 5 place de la Division Leclerc VOISINS-LE-BX

