Rétrospective Yvon Tardy Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Rétrospective Yvon Tardy Valence, 8 juin 2022, Valence. Rétrospective Yvon Tardy Valence

2022-06-08 – 2022-06-19

Valence Drôme Rétrospective des œuvres picturales du peintre valentinois Yvon Tardy (1928-2010).

Thème de la musique à la Bourse du Travail et autres œuvres (paysages, personnages et créations tendant vers le cubisme) à l’espace de Flandreysy. lenabalsan@hotmail.fr +33 6 17 46 72 35 Valence

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Rétrospective Yvon Tardy Valence 2022-06-08 was last modified: by Rétrospective Yvon Tardy Valence Valence 8 juin 2022 Drôme Valence

Valence Drôme