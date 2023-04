Rétrospective Yoshimitsu Morita Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rétrospective Yoshimitsu Morita Maison de la culture du Japon à Paris, 11 mai 2023, Paris. Du jeudi 11 mai 2023 au lundi 30 septembre 2024

.Public adolescents adultes. payant Tarif 6 € / réduit et adhérent MCJP 3 € Pour ce 16e volet consacré aux maîtres méconnus du cinéma japonais, La Maison de la culture du Japon à Paris met en lumière l’œuvre de Yoshimitsu Morita (1950-2011) connu en Occident principalement pour Jeu de Famille (1983). Le nom de Yoshimitsu Morita (1950-2011) est attaché, en Occident, à Jeu de Famille (1983). Bien que jamais distribuée en France, cette comédie noire mondialement connue qui cultive au plus haut degré le sens de l’absurde, marque les vrais débuts de Morita. Elle est l’œuvre fondatrice d’une filmographie parcourue de bout en bout par une richesse formelle et un esprit iconoclaste qui fait encore mouche aujourd’hui, aussi bien dans ses productions populaires à succès (Lost Paradise, Le samouraï à l’abaque, Une famille dans la tourmente) que celles plus cinéphiliques et expérimentales (Black House, Le frisson de la mort, Kitchen). Nouvelle belle découverte, ouverte à tous les genres, pour faire un pas de plus dans notre connaissance du cinéma japonais d’hier et d’aujourd’hui ! Cette rétrospective se poursuivra jusqu’à septembre 2024. Plus de détails sur : https://www.mcjp.fr/fr/agenda/yoshimitsu-morita Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr/agenda/yoshimitsu-morita https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/informations-pratiques/venir-a-la-mcjp

Visuel : © 1983 NIKKATSU CORPORATION / TOHO CO., LTD.

