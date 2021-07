Soultz-Haut-Rhin Nef des Jouets Haut-Rhin, Soultz-Haut-Rhin Rétrospective : « Voie ferrée du Florival » Nef des Jouets Soultz-Haut-Rhin Catégories d’évènement: Haut-Rhin

### Plongez dans l’histoire de la Ligne n°39 de la voie ferrée du Florival à l’occasion de l’année européenne du Rail. Dans le cadre de « l’année européenne du Rail » et en écho aux réseaux de trains miniatures exposés au 3e étage du musée, une rétrospective : « Voie ferrée du Florival – Ligne n°39 » sera proposée tout le week-end avec la participation de _**Staphanie Hissler**_, membre de **Florirail** et _**Jean-Jacques Studer**_. Profitons de ces journées nationales pour plonger dans l’histoire de cette ligne locale avec l’exposition de quelques trains qui y ont circulé, puis faisons une halte à la gare de Soultz réalisée en maquette… Bon voyage !

Gratuit.

