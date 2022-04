Rétrospective Teri Wehn Damisch : «L’INA a compris que mes films étaient ouverts à tous» Centre Pompidou, 13 avril 2022, .

Rétrospective Teri Wehn Damisch : «L’INA a compris que mes films étaient ouverts à tous»

du mercredi 13 avril au samedi 16 avril à Centre Pompidou

L’INA soutient la rétrospective « Teri Wehn Damisch : un dialogue transatlantique des arts » qui se tient du 13 au 16 avril 2022 au Centre Pompidou et à l’auditorium de la Galerie Colbert à Paris. Au programme : des projections et des débats qui réuniront autour de la cinéaste des chercheurs et des professionnels du monde de l’art, du cinéma et de la filière audiovisuelle. Productrice et réalisatrice franco-américaine, Teri Wehn Damisch rencontre Pierre Schaeffer (fondateur du Groupe de recherches musicales, INA grm) à New York dans les années 70 alors qu’elle produit des émissions en langue française pour une chaîne de télévision locale. Ce dernier lui alors propose de rejoindre le Service de Recherche de l’ORTF. Femme libre et adepte de l’expérimentation, Teri Wehn Damisch s’illustre à la télévision française en produisant à partir de 1975 *Zig Zag*, une émission mensuelle « d’informations artistiques ». Véritable médiatrice des mondes de l’art (français et américains), elle aime mélanger les genres. Ainsi elle brosse le portrait d’intellectuels en vogue comme Umberto Eco, ou des artistes moins connus du grand public comme Kasimir Malevitch ou Vladimir Maïakovski. Elle réalise par la suite *Ping Pong*, une fresque sur le va-et-vient des cultures entre les grandes capitales, qui mêle la danse, la musique, le spectacle. En 2017, Teri Wehn Damisch a fait don de ses archives à l’INA. « *L’INA a compris que mes films sont ouverts à tous* » explique-t-elle. Une œuvre riche de diversité à retrouver à la consultation à l’[INA thèque](http://www.inatheque.fr/) : synopsis, story boards, carnets de tournage avec croquis et collages… ### **Programme détaillé de la rétrospective « Teri Wehn Damisch : un dialogue transatlantique des arts »** **13 avril 2022 : Soirée d’ouverture de la rétrospective au Centre Pompidou** – Présentation de la rétrospective et remerciements par les membres du comité scientifique. – Projection du film *Sur la longueur d’onde de Michael Snow – Zoom arrière* (2001) suivi de l’**intervention de Jonathan Pouthier, Enrico Camporesi et Christa Blümlinger** **14 avril 2022 : projections à l’Auditorium Jacqueline Lichtenstein, Galerie Colbert (9 h – 19 h)** – *Ping-Pong Paris New York* (3 h) – *Zig Zag Lumière ! Lumière !* (partie 2) – 30 min – *Le Traité du trait* – 45 min – *Zig Zag Picabia* (30 min) – *Zig Zag Marcel Duchamp (30 min)* – *Le Traité du trait* – 45 min – *Zig Zag Picabia* (30 min) – *Zig Zag Marcel Duchamp (30 min)* – *Robert Morris/ The Mind Body Problem* (45 min) – *Robert Morris/ Blind Time* (26 min) – *Zig Zag Malevitch* (33 min) – *Luciano Fabro Vade mecum* (26 min) **15 avril 2022 : projections à l’Auditorium Jacqueline Lichtenstein, Galerie Colbert (9 h – 19 h)** – *Citizen Lambert, Joan of Architecture* (52 min) – *Françoise Héritier, la pensée de la différence* (52 min) – « Les fantômes de Teri Wehn Damisch », montage d’extraits de *Zig Zag* (10 min). **Intervention de Teri Wehn Damisch.** – *Voyage surprise d’Alexandre Trauner* (50 min) – *Zig Zag Théâtre de Capello* (30 min) – *Umberto Eco, le secret derrière les portes* (52 min) – *Les enfants otages de Bergen Belsen* (52 min) **16 avril 2022 : projections à l’Auditorium Jacqueline Lichtenstein, Galerie Colbert (9 h – 13 h)** – *Ping Pong Paris Berlin* (4h) – *Gisèle Freund* (1983) – 48 min – *Zig Zag Décade de l’illusion* (30 min) – *Gisèle Freund* (2021) – 52 min – *Zig Zag Jules Marey* (30 min) – *État de piège ou la filière marseillaise* (52 min) ![Teri Wehn Damisch](/sites/default/files/inline-images/twd-220301.png)

Centre Pompidou 55 Rue Rambuteau, 75004, Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T19:00:00 2022-04-13T22:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T13:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T13:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T13:00:00