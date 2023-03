Rétrospective Terence Baldelli Centre d’Art de Puyguérin Saires Saires Catégories d’Évènement: Saires

Vienne Saires Le sculpteur Terence Baldelli de réputation internationale, installé à Vayolles, Saires, depuis 1988, est décédé le 3 septembre 2022.

Le Centre d’Art de Puyguérin lui rend hommage avec une exposition rétrospective de son oeuvre peinte et sculptée.

