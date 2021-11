Paris Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR) Paris « Rétrospective Sergei Chepik » Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR) Paris Catégorie d’évènement: Paris

C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons, pour la deuxième fois, à l’exposition du talentueux peintre russe Sergei Chepik. Cette rétrospective de 2021 reprend, mais avec un choix d’oeuvres entièrement renouvelé, l’esprit qui animait celle de 2019, mettant en valeur dans la première salle les thèmes russes de l’artiste face à son inspiration parisienne, soulignant dans la seconde son attrait pour la peinture religieuse et sa maîtrise des techniques picturales les plus diverses. Saint-Pétersbourg et Notre-Dame de Paris, l’art du portrait (dont celui prêté par Pierre Richard) et la fascinante série d’études pour la Maison des Morts sont ici mis à l’honneur. Les visiteurs auront de plus le privilège de découvrir des toiles qui n’ont encore jamais été exposées en France. Commissaire de l’exposition : Marie-Aude Albert-Chepik. Un catalogue bilingue de 36 pages accompagne cette manifestation. ### 4 – 28 novembre 2021 **mardi-dimanche 14 h – 19 h** Lieu: 1er et 2ème étage, bâtiment Branly **Entrée libre sans réservation** Nous vous rappelons que le passe sanitaire sera exigé à l’entrée. Le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont obligatoires sur le territoire du Centre et pendant les événements

