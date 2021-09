Toulouse Cinémathèque Haute-Garonne, Toulouse Rétrospective Roberto Rossellini Cinémathèque Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Rétrospective Roberto Rossellini Cinémathèque, 12 octobre 2021, Toulouse. Rétrospective Roberto Rossellini

du mardi 12 octobre au mercredi 10 novembre à Cinémathèque

### Cycle du cinéma _« Pilier du néoréalisme, Roberto Rossellini dont la vie et l’œuvre embrassent le cours tumultueux du XXe siècle, est l’homme qui, par un sens sans faille de l’actualité historique, fit basculer le cinéma dans une nouvelle ère. Sorti du désastre de la Seconde Guerre mondiale, le cinéma de Rossellini ne cessera d’interroger ses retombées traumatiques et ses apories morales sur l’autre moitié d’un siècle désaffecté. […] Rossellini entraîne la mise en scène dans des voies résolument non formalistes, mais en prise directe avec les choses, posant sur elles un regard expurgé de fioritures comme du moindre effet de signature. […] Jusqu’au bout, Rossellini sera resté un grand éducateur. »_ Mathieu Macheret pour l’Agence pour le développement régional du cinéma ### Plus d’infos [Site de la Cinémathèque ](https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/cycles/2256) ![]() ### Infos pratiques Du 12 octobre au 10 novembre 2021 Culture Cinémathèque 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

