Rétrospective Performance autour de Marguerite et l’Ile Saint Louis Galerie 59 Rivoli Paris, mardi 5 mars 2024.

Du mardi 05 mars 2024 au dimanche 17 mars 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 18h00 à 19h30

.Tout public. gratuit

Une performance artistique associant mode, danse et musique a eu lieu le samedi 30 septembre 2023, sous forme de déambulation sur l’île Saint Louis. Afin de continuer à faire vivre Marguerite et maintenir ce lien, et mettre en lumière toutes les forces vives de l’Ile Saint-Louis, nous proposons une exposition dédiée à Marguerite et à l’Ile Saint Louis. Vernissage le mardi 5 mars à 18h.

L’Association des Commerçants de l’île Saint-Louis « Au fil

de l’eau », l’Association « La Islita » ont organisé, avec le soutien de la

Mairie de Paris Centre, une performance artistique associant mode, danse et

musique le samedi 30 septembre 2023, sous forme de déambulation sur l’île Saint

Louis.

Au cœur de cet

événement dynamique, élégant et convivial, Marguerite de Provence, reine de

France et épouse de Saint-Louis était à l’honneur. Sa personnalité engagée,

déterminée, active, fait écho à la femme d’aujourd’hui.

Marguerite était

incarnée par dix muses, somptueusement habillées par Jérôme Blin, couturier

résidant dans l’ile Saint Louis. Danseurs, chanteurs et musiciens les ont

accompagnées. La balade a été ponctuée par le récit des moments forts de sa

vie, où artisans, commerçants et créateurs ont été mis en valeur.

Afin de continuer à faire vivre Marguerite et maintenir ce

lien, et mettre en lumière toutes les forces vives de l’Ile Saint-Louis, nous proposons :

Une exposition dédiée à marguerite:

– les plus belles photos éditées,

– les accessoires

réalisés par des créateurs parisiens,

– les tenues portées

par les modèles de Jérôme Blin

– la musique

composée par Lucien Capsman

– les textes écrits

par Pierre-Olivier Simon

Une exposition dédiée à l’Ile Saint Louis :

– avec des images,

des textes, des livres anciens en partenariat avec les librairies Ulysse, le

Piéton de Paris et Sur le Fil de paris.

– des installations

pour mettre en exergue les créateurs, artisans et commerçants de l’Ile

Saint-Louis

– la présentation

des associations actives de l’île Saint-Louis, Au fil de l’eau, La Islita, Le

comité des résidents

Galerie 59 Rivoli 59, rue de Rivoli 75001

Contact : https://linktr.ee/marguerite.ilesaintlouis +33781709943 aufildeleau04@gmail.com https://www.facebook.com/marguerite.ilesaintlouis https://www.facebook.com/marguerite.ilesaintlouis https://linktr.ee/MARGUERITE.ILESAINTLOUIS

Photo par Tsil Rah Exposition photos, créations couture, Ile Saint-Louis