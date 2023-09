Rétrospective Martin Scorsese Cinéma Max Linder Panorama Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 04 octobre 2023 au mardi 17 octobre 2023 :

Du 04 au 17 octobre, (re)découvrez certains des plus grands chefs d’oeuvres de Martin Scorsese !

A l’occasion de la sortie de Killers of the Flower Moon, le Max Linder Panorama vous propose une rétrospective consacrée au réalisateur Martin Scorsese.

Au programme :

Alice n’est plus ici (en 35mm) – Bertha boxcar – Casino – Hugo Cabret – La Dernière Tentation du Christ (en 35mm) – Le loup de Wallstreet – Le Temps de l’Innocence – Les Affranchis – Les Infiltrés (en 35mm) – Mean Streets – Raging Bull – Shutter Island – Silence – Taxi Driver – The Last Waltz – Who’s that knocking at my door (35mm)

Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris

Contact : https://maxlinder.com/evenements/martin-scorsese-retrospective-558

