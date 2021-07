Carnetin Salle polyvalente Marie-Claude Duval Carnetin, Seine-et-Marne Rétrospective : “Les années cyclos” Salle polyvalente Marie-Claude Duval Carnetin Catégories d’évènement: Carnetin

Seine-et-Marne

Rétrospective : “Les années cyclos” Salle polyvalente Marie-Claude Duval, 18 septembre 2021, Carnetin. Rétrospective : “Les années cyclos”

le samedi 18 septembre à Salle polyvalente Marie-Claude Duval

Vendredi 17 septembre : étape du festival “Velo en Grand” – randonnée à vélo 35 km. Retrospective “Les années cyclos” à Carnetin. Hommage à Patrice Thevenard, champion du monde VVT, champion de France Lieu : salle polyvalente, 32 rue Albert Mattar Rétrospective : “Les années cyclos” Salle polyvalente Marie-Claude Duval 32 rue Albert Mattar 77400 Carnetin Carnetin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

