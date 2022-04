Rétrospective Jacques Doillon Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Rétrospective Jacques Doillon Marseille 1er Arrondissement, 6 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement. Rétrospective Jacques Doillon Marseille 1er Arrondissement

2022-04-06 – 2022-05-03

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône 4 9.8 Du 6 avril au 3 mai replongez-vous dans la filmographie de Jacques Doillon avec sept films à (re)voir !



Du 6 au 19 avril : Cinéma Le César

Du 20 avril au 3 mai : Cinéma Les Variétés



La Programmation



Semaine du 6 avril

Les doigts dans la tête

La drôlesse

La vie de famille



Semaine du 13 avril

La drôlesse

La vie de famille

La femme qui pleure



Semaine du 20 avril

Le petit criminel

La femme qui pleure

La vengeance d’une femme



Semaine du 27 avril

Le petit criminel

Les doigts dans la tête

Amoureuse Un cinéaste, deux époques. Découvrez tout le long du mois d’avril

les premières oeuvres de Jacques Doillon et celles des années 90. Rendez-vous aux Cinémas Les Variétés et Le César. https://www.facebook.com/events/3105159913042120/ Du 6 avril au 3 mai replongez-vous dans la filmographie de Jacques Doillon avec sept films à (re)voir !



Du 6 au 19 avril : Cinéma Le César

Du 20 avril au 3 mai : Cinéma Les Variétés



La Programmation



Semaine du 6 avril

Les doigts dans la tête

La drôlesse

La vie de famille



Semaine du 13 avril

La drôlesse

La vie de famille

La femme qui pleure



Semaine du 20 avril

Le petit criminel

La femme qui pleure

La vengeance d’une femme



Semaine du 27 avril

Le petit criminel

Les doigts dans la tête

Amoureuse Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/

Rétrospective Jacques Doillon Marseille 1er Arrondissement 2022-04-06 was last modified: by Rétrospective Jacques Doillon Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement 6 avril 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône