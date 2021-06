Riom Musée régional d'Auvergne Puy-de-Dôme, Riom Rétrospective en 3D Musée régional d’Auvergne Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Musée régional d'Auvergne, le samedi 3 juillet à 19:00

Seize élèves de BTS design d’espace du Lycée René Descartes, Cournon d’Auvergne ont travaillé en septembre et en octobre derniers, en binôme, sous la direction de leur professeur Marc Jondot sur un cas d’école très palpitant : la valorisation de la cour du Musée régional d’Auvergne. Leur cahier des charges était dense : refléter l’identité du musée ethnographique, rendre la cour accessible aux personnes à mobilité réduite, ajouter du confort, de la convivialité, imaginer une structure capable d’accueillir des événements comme des expositions ou des concerts et enfin redéfinir l’espace d’accueil billetterie. Il s’agissait pour ces futurs professionnels d’un exercice pratique inclus dans leur cursus. Vous avez peut-être participé à l’élection du plus beau projet sur Facebook, mais nous avions promis de présenter toutes ces magnifiques maquettes aux visiteurs du musée, à la première occasion. C’est chose faite aujourd’hui !

Entrée libre

Musée régional d'Auvergne 10 bis rue Delille, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:59:00

