Rétrospective des peintures d’Isabelle Barnasson Aix-en-Provence, 1 avril 2022, Aix-en-Provence.

Rétrospective des peintures d’Isabelle Barnasson Maison de Lavande – Terre Ugo 1885 Route Du Puy Sainte Réparade Aix-en-Provence

2022-04-01 18:00:00 – 2022-04-01 21:00:00 Maison de Lavande – Terre Ugo 1885 Route Du Puy Sainte Réparade

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Native de le Drôme, elle a quasiment tout appris en autodidacte. Son parcours est marqué notamment par un passage à la faculté des Beaux-Arts de l’Université de Grenoble avec le peintre ARCABAS. Son besoin de se renouveler en permanence l’amène à faire des recherches sur la couleur et le dessin. Tous les formats sont possibles, de la grande toile au carnet de voyage…

Historienne de l’art, les tableaux, les objets, les livres….nourrissent ses investigations sur le pourquoi des formes, du dessin.



Passionnée, Isabelle, expérimente et enseigne différentes techniques. Aujourd’hui son enseignement couvre essentiellement le dessin, la peinture à l’huile, l’acrylique, l’aquarelle et le pastel sec.

Isabelle Barnasson est artiste peintre, graphiste et historienne de l’Art à l’UTL d’Aix-Marseille. Elle expose ses œuvres à Terre Ugo

isabarnasson@gmail.com +33 6 26 32 94 09 http://www.isabellebarnasson.fr/

