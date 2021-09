Saint-Laurent-du-Maroni Camp de la transportation Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni Rétrospective de l’exposition AMAZONIAK Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni Catégories d’évènement: Guyane

Camp de la transportation, le vendredi 17 septembre à 18:00

Wayne MUNROE questionne dans sa pratique artistique ce qui constitue les richesses et la valeur de l’Amazonie. Son exposition AMAZONIAK nous livre une partie de cette réflexion. AMAZONIAK qualifie tout ce qui a trait à l’Amazonie : sa symbolique, ses histoires et ses légendes, sa forêt mais aussi ses folies… AMAZONIAK est un état d’être qui ne fait pas de différence entre l’homme ET la nature. Nos pratiques, nos modes de vie et nos cosmogonies ne distinguent pas ces deux mondes mais les considèrent au contraire comme participant d’un même univers.

Entrée libre

Rétrospective de l'exposition AMAZONIAK
Camp de la transportation
Case d'entrée droite de la transportation, Saint Laurent du Maroni, Guyane Française
Saint-Laurent-du-Maroni
Guyane

