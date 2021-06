Rétrospective de l’artiste Marcel Berthou Logonna-Daoulas, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Logonna-Daoulas.

Rétrospective de l’artiste Marcel Berthou 2021-07-24 – 2021-08-08

Logonna-Daoulas Finistère

L’exposition retrace la vie de l’artiste à travers une oeuvre riche et passionnante. Des oeuvres figuratives et abstraites seront exposée, ainsi que des dessins et esquisses. Un échange avec les enfants du peintre et commissaire de l’exposition sera possible.

Salle Kéjadenn

De 14h00 à 18h00

Entrée libre

avalet.sylvie@gmail.com +33 2 98 20 60 98

