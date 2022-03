Rétrospective de l’Age d’or du cinéma italien des années 50 à 80 MJC de Saint-Chamond, 19 avril 2022, Saint-Chamond.

Rétrospective de l’Age d’or du cinéma italien des années 50 à 80

du mardi 19 avril au samedi 30 avril à MJC de Saint-Chamond

Le cinéma d’auteur s’épanouit et se diversifie grâce à la cohabitation de plusieurs générations de réalisateurs parmi lesquels on peut citer, Rossellini, De Sica, Visconti, Fellini, Antonioni et Pasolini. Le cinéma politique émerge aussi grâce à des cinéastes comme Francesco Rosi, Elio Petri ou Marco Bellochio, qui puisent leur inspiration dans les désordres politiques et sociaux qui règnent alors en Italie. Parallèlement, les films de Pietro Germi, Dino Risi ou Ettore Scola posent les bases de la comédie à l’italienne. La dérision, la satire et l’humour noir sont les meilleures armes de ce nouveau genre contre l’État, l’Eglise et les tabous qui empêchent la libéralisation des mœurs. Nous vous proposons de voir ou revoir ensemble dans le cadre de soirées conviviales une sélection de 9 chefs-d’œuvre de l’âge d’or du cinéma italien : La strada de Frédérico Fellini , Affreux Sales et Méchants, Une journée particulière d’Ettore Scola, Les Monstres, Le Fanfaron et Parfum de Femme de Dino Risi, Les Nouveaux Monstres de Dino Risi et Ettore Scola, Pain et Chocolat de Franco Busati, Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore …2 films récents « Piccolo corpo » (2021) de Laura Samani et « Nos plus belles années » (2020) de Gabriele Muccino ouvriront et clôtureront la rétrospective au cinéma VEO à Saint-Chamond. [Télécharger le programme](https://mjcstchamond.fr/wp-content/uploads/2022/03/retro_italien.pdf) ————————————————————————————————

Réservation obligatoire

Dans l’élan du néoréalisme, la fin des années 50 marquent un renouveau du cinéma italien.

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T19:00:00 2022-04-19T22:30:00;2022-04-20T20:30:00 2022-04-20T22:30:00;2022-04-21T20:30:00 2022-04-21T22:30:00;2022-04-22T20:30:00 2022-04-22T22:30:00;2022-04-23T18:30:00 2022-04-23T20:30:00;2022-04-25T20:30:00 2022-04-25T22:30:00;2022-04-26T20:30:00 2022-04-26T22:30:00;2022-04-27T20:30:00 2022-04-27T22:30:00;2022-04-28T20:30:00 2022-04-28T22:30:00;2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T22:30:00;2022-04-30T19:00:00 2022-04-30T22:30:00