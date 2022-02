Retropolis Besançon, 16 avril 2022, Besançon.

Retropolis Micropolis Boulevard Ouest Besançon

2022-04-16 – 2022-04-18 Micropolis Boulevard Ouest

Besançon Doubs

5 5 EUR Sur 17000m² de halls couverts, 45 clubs nationaux, régionaux, étrangers, musées et collectionneurs particuliers présenteront plus de 350 véhicules de marques françaises et étrangères. Autos, deux roues , véhicules militaires, camions, tracteurs…faites place à la joie de revoir ou découvrir des modèles des années de votre enfance ou du quotidien de vos parents et aïeux !

Ouverture samedi -16 dimanche 17 et lundi 18 avril (Week-end de Pâques) 9h-19h

Pass-vaccinal et masques obligatoires. Entré 7€. Tarif réduit 5€. Enfant moins de 10 ans Gratuit.

Pendant les 3 jours, un parking spécial sera réservé dans l’enceinte de Micropolis-Besançon aux propriétaires venant avec des véhicules de collection (plus de 30 ans) ou des youngtimer (plus de 20 ans)

1961/2021

En raison des conditions sanitaires, avec une année de retard, mais dans la joie, nous fêterons les 60 ans de voitures mythiques que sont : Jaguar Type E, Citroën Ami 6, Peugeot 404, Simca 1000 et les 50 ans du cyclomoteur Peugeot 103 exposés et présentés en grand nombre dans le hall d’entrée par le Musée de l’Aventure Peugeot de Sochaux.

L’Allemagne Invitée d’honneur

Pour cette édition, après le centenaire de Citroën en 2019, ce sont les véhicules de la production Allemande qui seront à l’honneur.

Dans le hall C ou se déroule « Luna Park »ou la « Brocante » mensuel. Revivez la magie des mythiques marques de voitures prestigieuses Allemandes qui seront exposées sur près de 3000² : BMW, Mercédès, Porsche, Audi, NSU,VW… Les propriétaires présents se feront un plaisir de vous faire partager leur passion. N’hésitez pas à leur poser des questions. Ils en seront ravis comme l’ensembles des exposants de Rétropolis-Besançon.

Voitures fabriquées à Besançon

Et bien évidemment, présentation de plusieurs voitures d’exception Th Schneider entièrement fabriquées à Besançon 28, Avenue Fontaine Argent à l’emplacement de l’actuel collège Grand St Joseph . A cette époque, près de 1000 personnes travaillaient sur ce site au temps de « la splendeur » automobiles à Besançon dans les années 1910/1930. Véhicules de la collection personnelle de Monsieur Patrick Frachebois. Une collection tout à fait exceptionnelle sachant qu’il reste un nombre très limité dans le monde entier de ces voitures estampillées Besançon. Des merveilles…

Mais aussi :

Remontage sur place d’un camion des années 1910/1914 par des élèves d’un lycée professionnel bisontin.

Voitures Américaines, Italiennes, Anglaises , véhicules militaires, près de 100 motos, des camions, tracteurs…

Présentation de voitures et camionnettes marquages publicitaires régionaux et de voitures publicitaires de la caravane du Tour de France Cycliste des années 1960/1970.

Montage de kit de voitures miniatures et de Lego.

* Programme annoncé sous réserve de modifications et de changements de dernière minute liés aux évènements sanitaires actuels.

club.pva@free.fr +33 3 81 41 08 09 https://www.micropolis.fr/

