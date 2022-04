Rétromoisson Saint-Loup, 14 août 2022, Saint-Loup.

Rétromoisson Saint-Loup

2022-08-14 10:00:00 – 2022-08-15 18:30:00

Saint-Loup Nièvre Saint-Loup

EUR Programme du 14 et 15 Aout 2022

Labour avec chevaux, boeufs, motoculteurs et tracteurs anciens, semis, scènes de battage, rétrospective d’un siècle de moissonneuses, présentation du Stripper australien de 1912.

Défilé des tracteurs

Présentation de tronçonneuses, motoculteurs et de 400 tracteurs

musee.stloup@orange.fr +33 3 86 39 91 41 https://www.mumar.fr/

Programme du 14 et 15 Aout 2022

Labour avec chevaux, boeufs, motoculteurs et tracteurs anciens, semis, scènes de battage, rétrospective d’un siècle de moissonneuses, présentation du Stripper australien de 1912.

Défilé des tracteurs

Présentation de tronçonneuses, motoculteurs et de 400 tracteurs

Saint-Loup

dernière mise à jour : 2022-04-01 par