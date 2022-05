Rétromoisson Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar) Saint-Loup-des-Bois Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Loup-des-Bois

Rétromoisson

du dimanche 14 août au lundi 15 août

du dimanche 14 août au lundi 15 août à Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar)

**Programme du 14 Aout**: * A partir de 10h: Labour avec chevaux, boeufs, motoculteurs et tracteurs anciens * 11h30 : scènes de battage * A partir de 14h15: rétrospective d’un siècle de moissonneuses. présentation du Stripper australien de 1912 * A partir de 17h: Scènes de battage **Programme du 15 Aout:** * A partir de 10h: labour avec chevaux, boeufs, motoculteurs et tracteurs anciens. Semis * 11h30: scènes de battage * A partir de 14h15: Suite de la rétrospective des moissonneuses * A partir de 17h: Défilé des tracteurs Présentation de tronçonneuses, motoculteurs et de 400 tracteurs

Le plus grande moisson à l’ancienne avec des machines de 1928 à 1966 Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar) rue du Maître des Forges 58200 SAINT LOUP DES BOIS Saint-Loup-des-Bois Nièvre

2022-08-14T10:00:00 2022-08-14T18:30:00;2022-08-15T10:00:00 2022-08-15T18:30:00

