Rétromoisson à Saint-Loup-des-Bois au MUMAR (Musée de la Machine Agricole) Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois, jeudi 15 août 2024.

Rétromoisson à Saint-Loup-des-Bois au MUMAR (Musée de la Machine Agricole) Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois Nièvre

La Rétromoisson de Saint-Loup-des-Bois, c’est un spectacle unique. Ce jour-là, remontez le temps dans le monde agricole. Sur le site du Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité, 70 moissonneuses-batteuses de 1928 à 1966, font des démonstrations de battage, 300 tracteurs d’antan paradent devant vous ! Pour tous les fans de vieilles mécaniques, de traditions et de folklore, c’est le lieu idéal. Animations conviviales pour petits et grands, dans une atmosphère festive, où se mêlent mémoire et traditions rurales au travers des danses folkloriques, des métiers de jadis, des produits du terroir, de l’artisanat d’art. Sans oublier, des activités originales comme la conduite d’un vieux tracteur pour les enfants.

Buvette et restauration sur place, parking voiture et camping-car gratuit. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-15

Rue du Maître de Forges Nouveau Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR)

Saint-Loup-des-Bois 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee.stloup@orange.fr

