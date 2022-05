Rétromobile Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe Catégorie d’évènement: Saint-Priest-sous-Aixe

Saint-Priest-sous-Aixe Dans le bourg, entrée gratuite.

De 8h00 à 18h00.

Buvette et restauration sur place. 15ème édition du Rétromobile organisé par Vivre à Saint-Priest à Saint-Priest-sous-Aixe.

Concentration de véhicules anciens, balades en voitures anciennes, stands divers d’artisanat et de producteurs, autres animations.

