Rétrogaming, 27 mars 2021-27 mars 2021, Vitré.

Rétrogaming 2021-03-27 – 2021-03-27 Mission lcoale 9 Place du Champ de Foire

Vitré 35500

La mission locale de Vitré organise un après-midi rétrogaming le samedi 27 Mars de 14h à 17 h, pour des jeunes entre 16 et 29 ans à la Mission Locale.

Au programme:

• Expérience de réalité virtuelle

• Visitez Vitré en mode Minecraft

• Présentation de bornes et consoles de jeux

• Tournoi de jeux vidéo

Inscriptions obligatoires au 06.34.40.03.43, par mail à contact@missionlocale-paysdevitre.fr ou via nos réseaux sociaux.

Lieu de l’évènement :

9 place du champ de foire

35500 Vitré

Entrée B – 2ème étage

contact@missionlocale-paysdevitre.fr +33 6 34 40 03 43

