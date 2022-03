Retrogaming Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

Tergnier

Retrogaming Tergnier, 1 avril 2022, Tergnier. Retrogaming Tergnier

2022-04-01 – 2022-04-02

Tergnier Aisne Rendez-vous le vendredi 1er et samedi 2 avril à la médiathèque de Tergnier pour des journées dédiées au rétrogaming, organisée par l’association Tergnier Game Show. Consoles, mini bornes arcades seront à votre disposition. Gratuit

Informations au 03 23 37 25 26 Rendez-vous le vendredi 1er et samedi 2 avril à la médiathèque de Tergnier pour des journées dédiées au rétrogaming, organisée par l’association Tergnier Game Show. Consoles, mini bornes arcades seront à votre disposition. Gratuit

Informations au 03 23 37 25 26 +33 3 23 37 25 26 Rendez-vous le vendredi 1er et samedi 2 avril à la médiathèque de Tergnier pour des journées dédiées au rétrogaming, organisée par l’association Tergnier Game Show. Consoles, mini bornes arcades seront à votre disposition. Gratuit

Informations au 03 23 37 25 26 Pixabay

Tergnier

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Tergnier Autres Lieu Tergnier Adresse Ville Tergnier lieuville Tergnier Departement Aisne

Tergnier Tergnier Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tergnier/

Retrogaming Tergnier 2022-04-01 was last modified: by Retrogaming Tergnier Tergnier 1 avril 2022 Aisne Tergnier

Tergnier Aisne