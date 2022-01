Rétrogaming Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

La médiathèque Marguerite Yourcenar passe en mode rétrogaming avec la Taverne ludique ! Une après-midi entière consacrée aux jeux vidéo des années 80 et 90 : la Taverne Ludique et la médiathèque Marguerite Yourcenar vous proposent un voyage dans le temps. (Re)découvrez les premières aventures de Zelda et de Mario, ou défiez vos enfants à Street Fighter II ! En partenariat avec l’association la Taverne Ludique Samedi 19 mars à 15h Entrée libre dans la limite des places disponibles. Pour petits et grands joueurs à partir de 6 ans. Médiathèque Marguerite Yourcenar 41 rue d’Alleray Paris 75015 Contact : 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar http://twitter.com/bibYourcenar None

