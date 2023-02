Rétrofoin à Saint-Loup-des-Bois Rue du Maître de Forges, 11 juin 2023, Saint-Loup-des-Bois .

Rétrofoin à Saint-Loup-des-Bois

2023-06-11 – 2023-06-11

Saint-Loup-des-Bois

Nievre

Sur le site du Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité, venez assister à la Rétrofoin, fête dédiée à la fenaison.

Faux maniées avec dextérité par des mains expertes, faucheuses, faneuses et presses reproduiront les gestes précis et les techniques d’antan de la fenaison.

Toute la poésie des rites du fanage se retrouvera autour de l’herbe séchée en andains et en meule. En plus de la manifestation, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l’extraordinaire collection du musée. Une brocante sera également organisée sur place.

+33 3 86 39 91 41 http://www.mumar.fr/

