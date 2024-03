Rétrofoin à Saint-Loup-des-Bois au MUMAR (Musée de la Machine Agricole) Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois, dimanche 9 juin 2024.

Sur le site du Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité, venez assister à la Rétrofoin, fête dédiée à la fenaison.

Faux maniées avec dextérité par des mains expertes, faucheuses, faneuses et presses reproduiront les gestes précis et les techniques d’antan de la fenaison.

Toute la poésie des rites du fanage se retrouvera autour de l’herbe séchée en andains et en meule. En plus de la manifestation, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l’extraordinaire collection du musée. Une brocante sera également organisée sur place.

Une exposition de véhicules anciens ainsi que des artisans divers et producteurs de produits locaux seront également présent au musée et on pourra assister à des démonstrations de chien de troupeau.

Une brocante se déroulera toute la journée sur le site et une randonnée pédestre sera proposée le matin au profit de l’association « Mots pour Maux d’Enfants ». .

