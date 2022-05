Retro Vintage Brocante Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

Tergnier

Retro Vintage Brocante Tergnier, 8 mai 2022, Tergnier. Retro Vintage Brocante Tergnier

2022-05-08 – 2022-05-08

Tergnier Aisne Tergnier Rendez-vous le dimanche 8 mai de 08h00 à 18h00 pour venir chiner à la 1ère édition de la Retro Vintage Brocante de Tergnier, à la salle Bouly, située rue Robert Cadeau. Brocante jeux et jouets vintage, jeux vidéo, console, figurine, pop culture, geek, cosplay, bd, revue, manga, cd, vinyle Réservation de votre emplacement au 06 65 97 92 62 ou tergniergameshow@gmail.com Buvette et restauration sur place Entrée gratuite Rendez-vous le dimanche 8 mai de 08h00 à 18h00 pour venir chiner à la 1ère édition de la Retro Vintage Brocante de Tergnier, à la salle Bouly, située rue Robert Cadeau. Brocante jeux et jouets vintage, jeux vidéo, console, figurine, pop culture, geek, cosplay, bd, revue, manga, cd, vinyle Réservation de votre emplacement au 06 65 97 92 62 ou tergniergameshow@gmail.com Buvette et restauration sur place Entrée gratuite tergniergameshow@gmail.com +33 6 65 97 92 62 Rendez-vous le dimanche 8 mai de 08h00 à 18h00 pour venir chiner à la 1ère édition de la Retro Vintage Brocante de Tergnier, à la salle Bouly, située rue Robert Cadeau. Brocante jeux et jouets vintage, jeux vidéo, console, figurine, pop culture, geek, cosplay, bd, revue, manga, cd, vinyle Réservation de votre emplacement au 06 65 97 92 62 ou tergniergameshow@gmail.com Buvette et restauration sur place Entrée gratuite Tergnier Game Show

Tergnier

dernière mise à jour : 2022-05-04 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT Cœur de Picard

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Tergnier Autres Lieu Tergnier Adresse Ville Tergnier lieuville Tergnier Departement Aisne

Tergnier Tergnier Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tergnier/

Retro Vintage Brocante Tergnier 2022-05-08 was last modified: by Retro Vintage Brocante Tergnier Tergnier 8 mai 2022 Aisne Tergnier

Tergnier Aisne