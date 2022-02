RETRO SAINT MAIX Saint-Maixent-l’École, 25 juin 2022, Saint-Maixent-l'École.

RETRO SAINT MAIX le samedi 25 juin 2022

Hall Denfert, à Saint Maixent L’Ecole.

Ambiance Retro Vintage, stands d’associations, d’entreprises, de commerçants, expo voitures anciennes et baptêmes en anciennes pour seulement 5 € !

Entrée : 2 €, au profit d’associations caritatives.

Son but est également solidaire, les entrées et les autres produits de la journée seront reversés notamment à la Croix Rouge et à d’autres associations caritatives.

Un rassemblement de voitures de collection sera organisé et des « baptêmes » en anciennes permettront au public de revivre l’histoire de l’automobile.

+33 6 64 19 23 35

Auto rétro Club

Hall Denfert 7 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École

