Rétro-réseau Espace le 4ème Genève, mardi 2 avril 2024.

Rétro-réseau Création d’un récit numérique à partir d’archives vidéo, en collaboration avec la RTS 2 4 avril Espace le 4ème Gratuit

Et si vous inventiez un réseau social à travers lequel vous pourriez communiquer avec le passé ?

Vous allez créer pendant trois jours, seul-e ou à plusieurs, un récit numérique à partir de vidéos d’archives disponibles sur le site de la RTS. Le premier jour, vous allez tester différentes expériences numériques et explorer les archives pour choisir la thématique de l’histoire. Les deuxième et troisième jours, vous pourrez écrire le scénario, prototyper votre réseau social et éditer les vidéos choisies pour les intégrer au récit.

Cet atelier permettra d’inventer une forme de récit innovante, de découvrir le trésor des archives de la RTS et d’expérimenter l’édition vidéo !

Sur le site de la RTS, la Radio Télévision Suisse, vous pouvez trouver de nombreuses archives des émissions. Elles sont une mémoire, des instantanés d’histoires et de paroles, dans lesquelles fouiller permet de découvrir comment on vivait avant.

Anna 1971, dont cet atelier s’inspire, est un réseau social inventé, où l’on peut jouer le rôle d’une adolescente au moment où le droit de vote allait être voté pour les femmes. Il est le fruit d’un partenariat entre le Studio DNA et la RTS.

Espace le 4ème Place des Trois-Perdrix 5 Genève 1204 Cité Genève

Cassandre Poirier-Simon