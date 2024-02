RETRO-RENCONTRES Saint-Chély-d’Apcher, dimanche 12 mai 2024.

RETRO-RENCONTRES Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Rencontres amicales de voitures anciennes de plus de 30 ans et d’autres mécaniques d’époque.

Autour d’un principe simple de gratuité et d’accès libre, les Rétro-Rencontres ont pour objectif de réunir régulièrement et amicalement des véhicules anciens et autres mécaniques d’époque (autos /deux-roues) dans un espace réservé où les collectionneurs et autres passionnés peuvent se rencontrer et échanger.​ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 10:00:00

fin : 2024-05-12 12:00:00

Parking de la chicane

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie paysdelozerehistorique@wanadoo.fr

L’événement RETRO-RENCONTRES Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2024-02-14 par 48 OT Margeride en Gevaudan