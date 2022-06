Rétro récolte 2022 Dirinon Dirinon Catégories d’évènement: 29460

Dirinon 29460 RETRORECOLTE 2022 L’association Oustil’hou coz an Elorn ( asso de passionnés de vieilles mécaniques ) organise à Dirinon le 14 aout 2022 une « rétro récolte » ou la récolte du blé et du maïs sera effectuée avec du matériel datant de quelques décennies . Retour dans les années 60-70-80 garanti !

Exposition d’une collections unique de moteurs BERNARD

Des chevaux bretons au travail ou pour des ballades en calèche , promenades en poney, expo de vieilles voitures , fabrique de beurre, de paniers, tressage de corde, pressage de pommes, expo de miniatures. Rendez-vous à Lannuzel sur le site de la chapelle St Divy. Programme: messe à 10h30, baptême des tracteurs de l'association à 11h30, repas cochons grillés le midi et rétro récolte j'jusqu'à la fin d'après-midi.

Des chevaux bretons au travail ou pour des ballades en calèche , promenades en poney, expo de vieilles voitures , fabrique de beurre, de paniers, tressage de corde, pressage de pommes, expo de miniatures. Rendez-vous à Lannuzel sur le site de la chapelle St Divy. Programme: messe à 10h30, baptême des tracteurs de l'association à 11h30, repas cochons grillés le midi et rétro récolte j'jusqu'à la fin d'après-midi.

