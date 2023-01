Rétro-Passion Rennes Rennes, 8 avril 2023, Rennes ADT 35 - ADMIN Rennes.

Le club Engrenage organise pour sa 21ième édition le salon Rétropassion Rennes. Ce Salon déjà bien connu dans l’Ouest réuni plus de 100 clubs de passionnés de cyclos, de motos, d’autos, d’utilitaires et même de bateaux. Chacun de ces clubs déclinera sur son stand le thème qui est cette année :”Festival des belles mécaniques”. Pour les passionnés, plus de 150 exposants privés et professionnels proposerons pièces détachées et services. Le club Engrenage et ses 140 bénévoles seront heureux de vous accueillir le samedi 8 avril 14 heures à 19 heures et le dimanche de 9 heures à 18 heures. Restauration possible sur place. Les conducteurs d’un véhicule de plus de trente ans sont invités à stationner dans un espace qui leur est réservé à l’intérieur du Parc Expo et une entrée gratuite par véhicule leur sera offerte. Cette manifestation organisée par une association souhaite rester accessible au plus grand nombre et garder sa dimension populaire afin de partager et promouvoir la sauvegarde du patrimoine industriel.

engrenagepassion@gmail.com +33 6 75 80 73 72 http://www.engrenage-passion.net/

