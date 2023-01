RÉTRO MEUS’AUTO Heudicourt-sous-les-Côtes Heudicourt-sous-les-Côtes Heudicourt-sous-les-Côtes Catégories d’Évènement: Heudicourt-sous-les-Côtes

Meuse

RÉTRO MEUS’AUTO Heudicourt-sous-les-Côtes, 10 juin 2023, Heudicourt-sous-les-Côtes Heudicourt-sous-les-Côtes. RÉTRO MEUS’AUTO Base de loisirs du Lac de Madine Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

2023-06-10 – 2023-06-11 Heudicourt-sous-les-Côtes

Meuse Heudicourt-sous-les-Côtes Rétro Meus’Auto le grand rassemblement Auto Moto et véhicules anciens organisé par les Bielles Meusiennes au bord du Lac de Madine. Plus de 3000 voitures, bourse d’échange de plus de 100 exposants, 20 000 visiteurs, 3 challenges de restauration. Pour la 38e édition de Rétro Meus’Auto au Lac de Madine – Heudicourt, les Bielles Meusiennes vous proposent une nouvelle fois une grande exposition de voitures de collection de plus de 3000 passionnées !

Les visiteurs en véhicule moderne s’acquitteront de 5 € par voiture. Pour les motos le tarif est de 2 € . Un parking leur est réservé à droite de l’entrée. biellesmeusiennes@gmail.com http://www.biellesmeusiennes.com/ Heudicourt-sous-les-Côtes

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Heudicourt-sous-les-Côtes, Meuse Autres Lieu Heudicourt-sous-les-Côtes Adresse Base de loisirs du Lac de Madine Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse Ville Heudicourt-sous-les-Côtes Heudicourt-sous-les-Côtes lieuville Heudicourt-sous-les-Côtes Departement Meuse

Heudicourt-sous-les-Côtes Heudicourt-sous-les-Côtes Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/heudicourt-sous-les-cotes-heudicourt-sous-les-cotes/

RÉTRO MEUS’AUTO Heudicourt-sous-les-Côtes 2023-06-10 was last modified: by RÉTRO MEUS’AUTO Heudicourt-sous-les-Côtes Heudicourt-sous-les-Côtes 10 juin 2023 Base de loisirs du Lac de Madine Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse Heudicourt-sous-les-Côtes Heudicourt-sous-les-Côtes, Meuse Meuse

Heudicourt-sous-les-Côtes Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse