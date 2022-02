RETRO MEUS’AUTO Heudicourt-sous-les-Côtes Heudicourt-sous-les-Côtes Catégories d’évènement: Heudicourt-sous-les-Côtes

Meuse

RETRO MEUS’AUTO Heudicourt-sous-les-Côtes, 11 juin 2022, Heudicourt-sous-les-Côtes. RETRO MEUS’AUTO Heudicourt-sous-les-Côtes

2022-06-11 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-12 18:00:00 18:00:00

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse Heudicourt-sous-les-Côtes 37ème rassemblement et bourse de véhicules anciens. Rétro Meus’Auto le grand rassemblement auto moto de véhicules anciens organisé par les Bielles Meusiennes au bord du lac de Madine.

Plus de 3000 voitures, bourse d’échange 160 exposants, 20000 visiteurs…

Cette année, les populaires françaises des années 60′ 70′ sont à l’honneur.

La bourse d’échange est l’une des plus importantes du quart Nord-Est. Pièces détachées, miniatures et nombreuses animations attireront les passionnés et les curieux. Accès gratuit pour les personnes souhaitant exposer leur(s) véhicule(s), la date de fabrication doit être impérativement antérieur au 01/01/1990.

Pour les visiteurs en véhicules modernes : 5 €.

Pour les motos : 2 €.

Accès gratuit aux piétons et aux cyclistes. biellesmeusiennes@gmail.com +33 3 29 83 72 97 http://www.biellesmeusiennes.com/ lesbiellesmeusiennes

Heudicourt-sous-les-Côtes

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Heudicourt-sous-les-Côtes, Meuse Autres Lieu Heudicourt-sous-les-Côtes Adresse Ville Heudicourt-sous-les-Côtes lieuville Heudicourt-sous-les-Côtes Departement Meuse

Heudicourt-sous-les-Côtes Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/heudicourt-sous-les-cotes/

RETRO MEUS’AUTO Heudicourt-sous-les-Côtes 2022-06-11 was last modified: by RETRO MEUS’AUTO Heudicourt-sous-les-Côtes Heudicourt-sous-les-Côtes 11 juin 2022 Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse