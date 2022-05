Retro Latcho

Retro Latcho, 8 juillet 2022, . Retro Latcho

2022-07-08 – 2022-07-10 Fête foraine avec des manèges anciens, spectacle du Cirque Français, exposition de photos de Marcel Bouvet, concert de jazz manouche avec Harrison Swing. Place de la République et place de la Métairie à Pont-Croix. +33 7 82 55 74 17 Fête foraine avec des manèges anciens, spectacle du Cirque Français, exposition de photos de Marcel Bouvet, concert de jazz manouche avec Harrison Swing. Place de la République et place de la Métairie à Pont-Croix. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville