RÉTRO HOUSE and ELECTRO FLASHBACK TO 2000 plages du prado, 17 août 2021, Marseille.

RÉTRO HOUSE and ELECTRO FLASHBACK TO 2000

plages du prado, le mardi 17 août à 19:00

Mardi 17.08.21 – De 19h00 à 01h00 en direct des Plages du Prado ! //RÉTRO HOUSE FLASHBACK TO 2000// @Les Nocturnes du BEACH Soccer Marseille. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Souviens-toi des frissons qui envahissent ton corps sur un titre planétaire « You are my high » c était l été 2000 Demon sera pour nous rappeler ces années folles en dj set exclusif. ######################## LISTEN DEMON ” YOU ARE MY HIGH ” ( [https://www.youtube.com/watch?v=hKP2x-WFrNA](https://www.youtube.com/watch?v=hKP2x-WFrNA) ) ######################## ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LINE UP ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ►DEMON sur un titre planétaire « You are my high » c était l été 2000 Demon sera pour nous rappeler ces années folles en dj set exclusif. ► LE PEDRE , de son véritable nom Pierre Abbate, est un producteur de musique électronique originaire de Toulon dans le sud de la France. Bercé dès le plus jeune âge par les vinyles Blues, Rock et Hard Rock de son père il s’intéresse très tôt à la musique et commence son voyage musical en apprenant à jouer de la guitare et de la batterie. Grâce aux clubs du sud de la France il découvre la musique électronique et va très vite être attiré par ce style et son univers. Il fera ses débuts en tant que DJ dans ces mêmes clubs et va très rapidement se diriger vers la production musicale où son expérience de musicien va lui permettre de rapidement s’épanouir. Le Pedre va rapidement trouver son style en mélangeant ses univers musicaux favoris, le Rock et l’Electro, il en résulte une musique puissante et explosive. Avec pour objectif d’amener le Rock dans le monde de la musique électronique, il va écumer les clubs et les festivals avec sa guitare. Aujourd’hui reconnu pour la puissance de ses shows il n’est pas rare de le voir partager des scènes avec certains des plus grands artistes électroniques actuel. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LISTEN ” I WAS MADE ” ( [https://www.youtube.com/watch?v=ZMKUJty3ef0](https://www.youtube.com/watch?v=ZMKUJty3ef0) ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LISTEN ” GIMME GIMME GIMME ” ( [https://www.youtube.com/watch?v=VsoCKjE2rT0](https://www.youtube.com/watch?v=VsoCKjE2rT0) ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ► Like & Like sont deux citoyens Français originaires du sud de la France et leur histoire pourrait être la vôtre ! Lors d’un apéritif rosé bien arrosé un événement extra-ordinaire se produisit, en ouvrant une bouteille cuvée Larock 1969 une malédiction des frappes et les deux comparses se métamorphosent en super-héros des dancefloors malgré eux … Ils devront désormais faire vibrer les clubs et les foules tous les week-ends sous peine de ne plus jamais retrouver leur forme humaine. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ SEE “Label TIGER RECORD:” : ([https://www.facebook.com/tigerrecords/](https://www.facebook.com/tigerrecords/) ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ► SORRENTINO // AND // ► MATHIEU GILABERT // NICOLAS SUSINI trois Dj’s Marseillais feront monter la pression musicale avec une sélection 90 – 2010 des meilleurs titres house Dance electro pour nous rappeler le meilleur de ses années de liberté et d’insouciance ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬. SEE Mathieu Gilabert show Beach Soccer 2K18 : ( [https://www.youtube.com/watch?v=hCOm1OeoK5w](https://www.youtube.com/watch?v=hCOm1OeoK5w) ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LISTEN MIX BY Sorrentino : ( [https://www.youtube.com/watch?v=b6cZIr68Iv8](https://www.youtube.com/watch?v=b6cZIr68Iv8) ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Les Nocturnes du Beach Soccer, c’est quoi ? Durant une semaine, venez vivre des soirées inédites, avec pour chaque soir, un thème et/ou artiste(s) différent(s) ! Un moment unique, les pieds dans le sable et la tête dans les étoiles ! Avec également pour vous : ► SCANNA [DJ Résident] & Show GOGO ► Snacking tout le long de la soirée ! ► Espace VIP Le tout, dans un site sécurisé et éphémère ! Programation de la semaine : Voir #event : [https://www.facebook.com/events/218961316661729?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D](https://www.facebook.com/events/218961316661729?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ACCÈS GRATUIT : Uniquement sur Bracelets ou Billet électronique à récupérer gratuitement : Auprès de l’#Infoline : 0778216466 ou Via le lien #LePotCommun : [https://www.cityvent.com/events/g5u81g4s](https://www.cityvent.com/events/g5u81g4s) La présentation d’une invitation ne garantit pas l’accès mais la gratuité, une tenue et attitude correctes seront exigées. Événement interdit aux mineurs. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ADRESSE : Plages du Prado Sud, Avenue Pierre Mendès France , 13008 Marseille (80 mètres derrière la statue du David) Ligne RTM n° (19) & (83) Lien Maps : [https://goo.gl/maps/nBgiJEVSdNvtTRni7](https://goo.gl/maps/nBgiJEVSdNvtTRni7) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOLINE : 0778216466

Gratuit sur réservation

plages du prado pages du prado 13008 marseille Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-17T19:00:00 2021-08-17T01:00:00