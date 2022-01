Rétro gaming Lapoutroie Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie

Rétro gaming Lapoutroie, 16 février 2022, Lapoutroie. Rétro gaming Lapoutroie

2022-02-16 15:00:00 – 2022-02-16 17:00:00

Lapoutroie Haut-Rhin Petits et grands s’amusent pendant deux heures autour de consoles de jeux et jeux vidéos vintage. Possible dès 9 ans, sur réservation. Venez vous amuser pendant 2 heures avec des consoles et jeux vidéos vintage. Dès 9 ans. Petits et grands s’amusent pendant deux heures autour de consoles de jeux et jeux vidéos vintage. Possible dès 9 ans, sur réservation. Lapoutroie

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Lapoutroie Autres Lieu Lapoutroie Adresse Ville Lapoutroie lieuville Lapoutroie

Lapoutroie Lapoutroie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapoutroie/