Haute-Loire Beauzac EUR 3 3 De 14h à 18h, salle espace des remparts,RETRO-GAMING , « venez jouer ou rejouer aux consoles des années 70 à 2000 » – Entrée 3€, ouvert à toutes et à tous. Organisé par Cap Evasion. Buvette et petite restauration sur place. +33 6 79 97 04 30 Beauzac

