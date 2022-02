Rétro-Fête du Musée Maurice Dufresne Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Catégories d’évènement: Azay-le-Rideau

Indre-et-Loire

Rétro-Fête du Musée Maurice Dufresne Azay-le-Rideau, 11 septembre 2022, Azay-le-Rideau. Rétro-Fête du Musée Maurice Dufresne Azay-le-Rideau

2022-09-11 10:00:00 – 2022-09-11 18:00:00

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Azay-le-Rideau Grande fête annuelle du Musée Maurice Dufresne mettant à l’honneur les univers rétro & Vintage.

Le thème précis de cette édition sera communiqué prochainement via nos réseaux sociaux. Nombreuses animations prévues : rassemblement d’anciennes, bourse d’échange, marché artisanal, jeux, guinguette, restauration et ambiance musicale.

Si vous souhaitez participer en tant qu’exposant, vous pouvez nous contacter par e-mail contact@musee- dufresne.com ou par téléphone 02 47 45 36 18. Grande fête annuelle du Musée Maurice Dufresne mettant à l’honneur les univers rétro & Vintage.

