RÉTRO FESTIVAL Mirecourt

Découvrez ou redécouvrez la magie des premiers temps du cinéma, au travers d’une sélection de films mythiques, dans le contexte intimiste des cours Renaissance de Mirecourt.

3 volets dans la soirée : présentation historique de la cour, cours métrage burlesque, film en noir et blanc (différents thèmes).

Sur réservation contactpassionshow@gmail.com +33 6 12 81 34 80 Lambert du décor – Passion Show

