Mareuil-le-Port Marne Mareuil-le-Port Le samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021, 1ère édition de la retro-expo et bourse aux pièces à Cerseuil (hameau de Mareuil-lePort). Venez profiter d’un week-end placé sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité avec au programme :

– rassemblement de véhicules d’hier et avant hier (youngtimers acceptés jusqu’à 2000)

– balade au coeur du vignoble

-bourse aux pièces

– concours d’élégance

– animations avec DJ et soirée dansante

– stand divers et miniatures Petite restauration et boissons prévues / entrée gratuite auroreguilmin@live.fr +33 3 26 80 66 26 rue de la Chapelle Hameau de Cerseuil Mareuil-le-Port

