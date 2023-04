Rétro… biking! Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rétro... biking! Médiathèque Françoise Sagan, 11 avril 2023 au samedi 06 mai 2023

Tout public. gratuit

Connaissez-vous le Space Bike des bibliothèques de Paris ? Venez faire la découverte de cette machine à la médiathèque Françoise Sagan ! Envie de faire du jeu vidéo tout en restant écolo ? De vous débarrasser de la frustration de devoir choisir entre se détendre tranquillement devant une console et prendre soin de soi en allant à la salle de sport ? Ne désespérez pas ! Le Space Bike vous apportera tout cela… et bien plus encore ! Venez découvrir ses six jeux rétro propulsés par… vos propres pieds, puisque c’est en pédalant que vous alimenterez la console ! Une expérience unique qui vous procurera des sensations nouvelles, et vous inspirera peut-être à installer une dynamo sur votre vélo d’appartement… Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

