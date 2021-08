Retransmissions du Metropolitan Opera de New York – Formules 4, 6 et 10 opéras Biarritz, 23 octobre 2021, Biarritz.

Retransmissions du Metropolitan Opera de New York – Formules 4, 6 et 10 opéras 2021-10-23 – 2022-06-04 Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch

Biarritz 64200

Cette saison, place à la nouveauté et à l’originalité ! Explorez l’art lyrique dans toute sa variété, du bel canto aux influences du jazz, à travers dix spectacles présentés en direct du Metropolitan Opera de New York au cinéma. Cette programmation éclectique promeut à la fois des opéras inédits de compositeurs contemporains – Comme un feu dévorant renfermé dans mes os (Fire shut up in my bones) de Terence Blanchard, Eurydice de Matthew Aucoin, Hamlet de Brett Dean – et des œuvres majeures du répertoire, le tout porté par de prestigieux noms de la scène internationale. C’est le Boris Godounov de Moussorgski qui ouvre la saison en octobre, suivi de neuf titres dont sept inédits parmi lesquels Rigoletto de Verdi, Ariane à Naxos de Strauss, Don Carlos de Verdi et Lucia di Lammermoor de Donizetti. Laissez la musique vous transporter et vivez de vibrantes émotions de la scène à l’écran !

+33 5 59 22 44 66

met biarritz

dernière mise à jour : 2021-08-07 par