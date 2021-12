Dambach-la-Ville Dambach-la-Ville Bas-Rhin, Dambach-la-Ville Retransmission : opéra Dambach-la-Ville Dambach-la-Ville Catégories d’évènement: Bas-Rhin

CENDRILLON Opéra en un acte présenté en anglais sous-titré en français L'histoire Madame de La Haltière se réjouit qu'un bal est donné chez le Roi, espérant que le Prince s'éprenne de l'une de ses deux filles. C'était sans compter l'apparition surprise d'une belle inconnue dont il tombe éperdument amoureux. Sur les coups de minuit, la mystérieuse femme s'enfuit dans la précipitation, laissant derrière elle l'un de ses souliers. Pourquoi aller voir cet opéra ? Cette année, célébrez la nouvelle année à New York ! Présenté dans la mise en scène délicieusement fantasque de Laurent Pelly et en version abrégée, l'opéra de Massenet d'après le célèbre conte de Perrault offrira une pause féérique au lendemain du réveillon. Compositeur : Jules MASSENET Mise en scène : Laurent PELLY Direction musicale : Emmanuel VILLAUME Distribution : Jessica Pratt (la Fée), Isabel Leonard (Cendrillon/Lucette), Emily D'Angelo (le Prince charmant), Stephanie Blythe (Mme de la Haltière), Laurent Naouri (Pandolfe)

