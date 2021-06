Bordeaux La Grande Poste Bordeaux, Gironde Retransmission Euro 2021 La Grande Poste Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La Grande Poste diffuse tous les matchs de l’équipe de France, mais aussi les quarts, demi et finale ! Possibilité de se restaurer et de boire un verre sur place avec nos formules spéciales : FORMULES DUO : – 1 planche (2 personnes) + 2 pintes : 23€ – 1 planche (2 personnes) + 1 bouteille de vin : 30€ FORMULE SOLO : – 1 planche (1 personne) + 1 pinte : 13€ Assiette de frites maison : 4€ Pour être sûr d’avoir une place, n’hésitez pas à réserver au : 05.56.01.53.90 Venez supporter l’équipe de France devant notre écran LED 4×3 ! La Grande Poste 7 rue du palais gallien 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Centre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-15T21:00:00 2021-06-15T23:00:00;2021-06-19T15:00:00 2021-06-19T17:00:00;2021-06-23T21:00:00 2021-06-23T23:00:00

