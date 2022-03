Retransmission en direct match France Angleterre Samedi 19 mars Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Retransmission en direct match France Angleterre Samedi 19 mars Orléans, 19 mars 2022, Orléans. Retransmission en direct match France Angleterre Samedi 19 mars

Orléans, le samedi 19 mars à 19:30

L’AFC de l’Orléanais vous invite en famille pour la retransmission du direct du match de Rubgy France Angleterre : Le samedi 19 mars à Sichem 21 Boulevard Alexandre Martin, à Orléans à 19h30, buvette et Hot Dog Soirée gratuite / Consommations à moitié prix pour les adhérents et leur famille

Entrée libre

Retrouvons les familles autour de cet événement Orléans 21 BOULEVARD ALEXANDRE MARTIN Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:30:00 2022-03-19T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Orléans Adresse 21 BOULEVARD ALEXANDRE MARTIN Ville Orléans lieuville Orléans Orléans Departement Loiret

Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Retransmission en direct match France Angleterre Samedi 19 mars Orléans 2022-03-19 was last modified: by Retransmission en direct match France Angleterre Samedi 19 mars Orléans Orléans 19 mars 2022 orléans Orleans Orléans

Orléans Loiret